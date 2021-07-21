Алтапресс: О «цифре» и кадрах. Что сегодня делает работу алтайских аграриев более эффективной

Тракторы с параллельным вождением сегодня уже никого не удивят. Altapress.ru расскажет о некоторых технологиях, которые сегодня помогают алтайским хозяйствам экономить время и деньги. А также поговорим о том, почему цифровизация еще не полностью поглотила регион и почему кибердоярки — не всегда хорошо.

Племзавод "Родинский" активно использует цифровые технологии в сельском хозяйстве Анна Зайкова

Технологии

Мониторинг сельскохозяйственной техники

Позволяет отследить движение и расход топлива техникой, расход семян, удобрений в режиме реального времени. Если кто-то слил горючее — это не останется незамеченным. Контролируется и соблюдение технологии возделывания культур: если рабочий движется не с той скоростью, которую задал агроном, ему можно оперативно на это указать.

Электронный учет полей

Алтайский край один из первых регионов России, внедривших цифровую платформу «Респак». С ее помощью проводится расчет государственной поддержки аграрных предприятий растениеводства.

В платформе планируется открыть «Калькулятор сельхозпроизводителя», с помощью которого любой руководитель сможет оперативно рассчитать потребности в семенах, удобрениях, средствах защиты растений, технике, а также затраты на возделывание культур по той или иной технологии в любой зоне края.

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Здесь же можно будет получать консультации в интерактивном режиме и знакомиться с линейками машин Алтайского кластера машиностроения.

Точные метеоданные и оперативное управление технологическими агроприемами

На четырех площадках края в этом году запускается пилотный проект совместно с компанией «ЭР-Телеком». Она установит метеостанции с радиусом действий в 20 километров в полях, где возделываются различные культуры.

Станции позволят наблюдать не только за изменениями погоды, но и давать оперативную оценку температуры почвы, наличия вредителей и порога их вредоносности и так далее.

Засуха, поле. Жара. CC0

Эти данные дают возможность оперативно управлять технологическими операциями (посев, применение средств защиты от вредителей и другие) в зависимости от условий.

Дифференцированное внесение семян и удобрений

Это направление позволит устанавливать требуемую норму высева семян и дозу внесения удобрений применительно к конкретным участкам каждого поля, которые отличаются друг от друга содержанием питательных веществ, гумуса, увлажнения и так далее.

Программа сканирует поля, разбивая их на участки, задает карту в компьютер трактора и рассчитывает норму посева.

Урожай зерновых. Сельское хозяйство. СС0

Электронная карта посева вносится в бортовой компьютер трактора. В нем же задают программу внесения удобрений и семян для каждого участка поля. «При этом важно опытным путем определить норму в зависимости от условий применения. Над этим мы сейчас работаем», — отмечает Владимир Беляев, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Сельскохозяйственная техника и технологии» АГАУ.

Дифференцированное внесение средств защиты растений

Когда флуоресцентный датчик видит зеленое растение, форсунки обрабатывают именно сорняк, а не всю площадь под собой. В хозяйстве «Партнер» Андрея Кожанова в Михайловском районе используют систему AmaSpot от Amazone.

По словам предпринимателя, эта технология радикально повлияла на его хозяйство — она пятикратно экономит средства. «Раньше был такой рекламный слоган «Топливо в вашем тракторе закончится раньше, чем рабочая жидкость в опрыскивателе». И это правда. А раньше мы могли ее по 5−7 раз в смену заправлять.

Сельское хозяйство. СС0

«Высокую эффективность система показала как после уборки урожая осенью, так и перед посевом, а также на обработке паровых полей», — комментирует Владимир Беляев.

Персонифицированный учет коров

Несколько лет назад в «Партнере» поставили систему DelPro фирмы Delaval. Она позволяет отслеживать дойку каждой коровы в онлайн-режиме.

«Смотрит зоотехник: «О, корова по имени Красотка дала на два литра меньше обычного. Заболела? Надо разбираться», Раньше была контрольная дойка раз в месяц, которую фиксировали на листочке. А тут сразу при доении данные заносятся в компьютер. И это важно: любые изменения в надое говорят о каких-то проблемах», — объясняет Кожанов.

Говоря о цифровых новинках, Алексей Бабаков, руководитель «Октябрьского» в Зональном районе, заметил: «Все обыденность, мы это не считаем за технологии, это наша рутинная работа. С запозданием в пять лет к нам приходят эти «новинки» с запада. Не великая радость».

В Барнауле состоится выездное совещание «Цифровизация сельского хозяйства». СС0

Техника

Владимир Беляев уверен, что в последние пять лет в аграрном машиностроении края произошли существенные изменения. «Многие предприятия модернизировали производство. Техника «Агроцентра», «РЗЗ», «АЗСМ», «Комплекс Агро», «СиСорт» и других все более успешно конкурируют с ведущими зарубежными производителями», — рассказывает он.

Например, посевные комплексы FEAT от «Агроцентра» оборудуются системами автопилотирования.

Электронная система точной борьбы с сорняками «Комплекс Агро» успешно прошла испытания и запускается в серийное производство.

В крое все шире применяются разработки «Эры новых технологий»: картирование полей, автовождение МТА, точные координаты отбора проб почв, дифференцированный посев, защита растений и внесение удобрений.

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Но восторг отечественными производителями разделяют не все.

«Четыре года назад в Поспелихе проводилось мероприятие вроде маленького Дня сибирского поля, — рассказывает Кожанов. — Стоит товарищ, показывает свой опрыскиватель а-ля «пан на колене сделал». Понятно, John Deere не всем покупать. Но мы покупаем, потому что это наш бизнес. Есть в Кулунде смертельный враг — луговой мотылек. Я видел подсолнечники, обглоданные ими до состояния скелета. Тут без высококлиренсного опрыскивателя уже никак.

Да и к тому же, иди, попробуй поработать в тракторе в условиях вибрации, пыли, грохота, жары. Механизатор мне как-то пожаловался: «Кондиционер не работает». Отвыкли. И это совершенно нормально».

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Чего не хватает

По планам Министерства сельского хозяйства РФ, цифровизация к 2024 году должна обеспечить рост производительности труда в два раза.

«Задача очень сложная, — качает головой Беляев. — Для массового освоения цифровых технологий нужны комплексные региональные целевые программы. Которые в свою очередь должны подкрепляться финансами, техническим и научным обеспечением. Сегодня даже не вся территория имеет устойчивое спутниковое покрытие для передачи данных. Внедрение инноваций в передовых хозяйствах происходит в основном за их счет, на свой страх и риск».

Кадры

«Современная техника имеет интуитивный интерфейс. Сегодня технику выпускают для человека, поэтому особо обучать чему-то не нужно, — рассказывает Кожанов. — А вот с сервисным обслуживанием уже возникают проблемы. Что-то мы можем сделать сами, но в основном привлекаем специалистов», — говорит Кожанов.

АГАУ. Михаил Хаустов

Полноценно направления подготовки «Цифровизация сельского хозяйства» в университете открыть не удалось. «Это больно. Без квалифицированного кадрового обеспечения о массовом введении технологий в производство говорить невозможно», — отмечает Владимир Беляев.

На агрономическом и инженерном факультетах АГАУ ввели лишь дисциплину «Цифровое сельское хозяйство». Также на базе кафедры сельскохозяйственной техники и технологии АГАУ работает Центр цифровых компетенций. Здесь проводят курсы повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, семинары, брифинги, консультирование.

Совместно с краевым Минсельхозом планируется организовать регулярные курсы по эффективному внедрению цифровых решений в сельском хозяйстве. «Но это только начало большой работы», — добавляет Беляев.

«Цифровые технологии — большая помощь. Самое дорогое в сельском хозяйстве — время. От скорости принятия решения зависит весь год. А она зависит от специалистов», — заключил Алексей Бабаков.

Коровы. Животноводство. СС0

На смешливый вопрос «Так когда же робот заменит человека?» Андрей Кожанов ответил предельно серьезно: «Людям нужна работа. Можно, наверное, решить проблему — бульдозерам все переломать и отправить их жить в город. Технически не сверхзадача поставить робота-дояра. Уволить полтора десятка доярок. Но где им работать потом? Семья потеряет половину бюджета. Кто сможет уехать и закрепиться — хорошо. Не сможет или не закрепится — деградация.

В совхозе «Рекорд» на площадь 13,5 тыс. гектаров еще в том веке было 100 комбайнов разной степени новизны, на каждом — комбайнер. Сегодня 27 тыс. гектаров обрабатывают 14 комбайнами. Мы купили более производительную технику, когда стало не хватать людей. Производительность нужна в разумных пределах. В пределах, когда она не лишает живущих здесь средств существования».

Алтапресс