Горняк22: Алтайское минприроды обвинило застройщика в засыпке Ковша в Барнауле

Барнаульский Ковш Фото: Владимир Гордейчик

Застройщика хотят привлечь к административной ответственности и штрафу. Также ему выдано предписание об устранении нарушений

Министерство природы Алтайского края выдало предписание застройщику устранить нарушения и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за размещение отвалов размываемых грунтов у прибрежных защитных полос реки Оби. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Интересно, что компания подала заявление, чтобы оспорить такое решение министерства, но арбитраж посчитал решение законным – компания «Родные берега» нарушает окружающую среду. Однако застройщик вновь подал на апелляцию.

По данным минприроды, в конце 2020 года при осмотре зоны берега и участка акватории Оби в районе Ковша были выявлены признаки засыпки водного объекта. Это было сделано для выравнивания участка стройки на ул. Промышленной, 6. Но застройщик такие действия отрицает.

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