Горняк22: В районе Нового рынка в Барнауле начали строительство элитной малоэтажки

Строительство дома в районе Нового рынка Фото: altayrealt.ru

После завершения строительства проезжую часть от улицы Профинтерна до Пионеров уберут – вместо нее появится два проезда по обе стороны дома

В центральной части Барнаула начали застройку нового дома – это четырехэтажный кирпичный дом для семей «с достатком выше среднего», как характеризует новый объект сам застройщик. О начале строительства сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Новый дом будет располагаться на ул. Пионеров, 7б, в данный момент здесь идет возведение подземного уровня.

Как сообщалось ранее, дом будет состоять из одной блок-секции и четырех уровней. На первом разместятся коммерческие помещения. Отмечается, что старта продаж жилых помещений пока не было, а вот желающих занять коммерческие площади уже ищут.

За Новым рынком компания уже реализует план освоения ранее застроенной территории, в том числе на месте аварийных домов. Так, на ул. Профинтерна, 28а, уже возводится 16-этажка.

Первый проект «Селфа» на этой территории – жилой комплекс «Акварель» – оказался успешным, и компания продолжила застраивать микрорайон, освобождая его от бараков.

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