Горняк22: Кабмин рассмотрит продление финансовой поддержки для двух Алтаев
Барнаул. Обь Фото: pixabay.com
Для Алтайского края и Республики Алтай была определена индивидуальная программа развития и назначены кураторы, федеральная поддержка будет оказываться до 2024 года
Необходимость рассмотреть продление помощи для регионов с низким уровнем социально-экономического развития предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
В список регионов входят и два Алтая – до 2024 года из федерального бюджета регионам выделается 1 млрд рублей в год. Кроме того, для Алтаев составлены программы индивидуального развития и назначен куратор. Продлить программы дальше 2024 года необходимо потому, что проекты только начали реализовываться, считает спикер Совфеда.
В частности, глава РА Олег Хорохордин отметил, что республика надеется на продление помощи до 2030 года, так как «за 1 млрд рублей много не сделаешь».