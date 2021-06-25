ГОРНЯК22 26.06.2021
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Горняк22: Неизвестные сообщили о минировании магазина и парикмахерской в Барнауле

Горняк22
17 часов Ago

Служебная собака. Овчарка Фото: pixabay.com

Поводом для беспокойства владельцев стал звонок от неизвестного горожанина – он рассказал, что сообщение пришло ему на почту

Владельцы парикмахерской и автомагазина, которые расположены на проспекте Калинина, 10, в Барнауле, получили сообщение о возможном минировании помещений. Так, по данным «КП на Алтае», им поступил звонок от неизвестного.

На вызов выехала полиция и группа кинологов с собаками, они проверили все помещения, однако взрывчатых веществ обнаружено не было. Тревога оказалось ложной.

Владелец парикмахерской рассказал, что полиция подробно опрашивала сотрудников, не видели ли они подозрительных людей вчера или сегодня.

ТОЛК

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