ГОРНЯК22 26.06.2021
Авто

Горняк22: «Автодорстрой» отсудил у «Дорожных знаков Алтая» почти 300 тыс. рублей

Горняк22
17 часов Ago

Дорожная разметка. Барнаул Фото: barnaul.org

У муниципального предприятия компания арендовала технику для нанесения дорожной разметки на улицах краевой столицы, однако за использование техники не платила

Барнаульское муниципальное предприятие «Автодорстрой» в суде отстояло свое право на выплату 300 тысяч рублей от компании «Дорожные знаки Алтая» (ДЗА) – деньги должны были быть выплачены по договору аренды, сообщает ИА «Банкфакс», ссылаясь на данные Арбитражного суда Алтайского края.

В мае 2018 года «Автодорстрой» и ДЗА заключили договор аренды на два года, по которому муниципальное предприятие передало ДЗА спецтехнику для нанесения дорожной разметки с оплатой за аренду 23,5 тыс. рублей ежемесячно.

Однако с января 2020 года по апрель 2021 года у ДЗА возникла задолженность по арендной плате. В итоге суд обязал компанию выплатить 284,5 тыс. рублей муниципалам, а также 6 тыс. рублей судебной пошлины.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Алтапресс: Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Горняк22
17 часов Ago
Дорожники завершили самый трудоемкий этап капремонта Старого моста в Барнауле и начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщает Управление федеральных дорог «Алтай». Старый...
Алтапресс: «Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Алтапресс: «Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Горняк22
17 часов Ago
Члены Алтайского краевого отделения Русского географического общества, ученые и активисты ударили автопробегом по дорогам Алтайского края. За три дня колонна из восьми экипажей проехала...

Читать по теме:

ВТОПЕ: