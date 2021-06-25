ГОРНЯК22 26.06.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле на Новом мосту перевернулась Toyota Mark II

Горняк22
17 часов Ago

ДТП с переворотом на мосту в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы пишут, что автомобилю чуть-чуть не хватило до того, чтобы перелететь через заграждения моста – он встал на бок

Днем 24 июня на Новом мосту в Барнауле перевернулся автомобиль Toyota Mark II. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что на месте работают сотрудники МЧС, полиция. О пострадавших сведений нет. Движение по мосту временно затруднено.

ТОЛК

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