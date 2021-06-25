ГОРНЯК22 26.06.2021
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Горняк22: Стали известны кандидаты в Госдуму по Алтайскому краю от КПРФ

Горняк22
17 часов Ago

Мария Прусакова. КПРФ Фото: Виталий Барабаш

Территориальная группа коммунистов будет включать такие субъекты, как Алтайский край, Республику Алтай и Республику Тыва

На съезде партии, который прошел 24 июня, были определены кандидаты, сообщает пресс-служба партии.

Так, одномандатные округа распределились между следующими кандидатами:

  • Андрей Кривов, (округ №39, Барнаульский)
  • Мария Прусакова (округ №40, Рубцовский)
  • Антон Арцибашев (округ №42, Бийский)
  • Анна Левашева (округ №43, Славгородский)

Сообщается, что кандидатами по партийным спискам станут Мария Прусакова, Анжелика Глазкова, Аржан Бакрасов, Роман Тамоев, Антон Арцибашев, Николай Ким, Лодойдабма Куулар.

ТОЛК

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