ГОРНЯК22 26.06.2021
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Горняк22: Бийская мэрия организовала массовую вакцинацию на рабочем месте

Горняк22
17 часов Ago

Вакцинация в мэрии Бийска Фото: @admbiysk

Вакцинировались начальники отделов, водители, специалисты. Кроме того, прививку поставили первый замглавы и и.о. заместителя главы города

24 июня в мэрии города Бийска прошла массовая вакцинация – медсестры приехали с прививками прямо в здание администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первую дозу прививки поставили более 40 сотрудников мэрии Бийска.

Каждый сотрудник был опрошен специалистами, им измерили кровяное давление и уровень кислорода. В пресс-центре отметили, что, с учетом ухудшающейся обстановки в городе и крае, вакцинация может стать гарантией, что болезнь, в случае заражения, будет протекать легко.

ТОЛК

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