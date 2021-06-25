ГОРНЯК22 26.06.2021
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Горняк22: Курорты Краснодарского края закрываются для непривитых от COVID-19

Горняк22
17 часов Ago

Вакцина Фото: pixabay.com

По словам губернатора Краснодарского края, от обязательной вакцинации освободят туристов, которым прививка запрещена по заключению врачей

С 1 августа в Краснодарском крае туристы смогут поселиться в отелях, гостиницах и пансионатах только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

«Сейчас в крае растёт число заболевших коронавирусом, увеличивается число госпитализаций. Наша задача – защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», – объяснил он.

Кроме того, с 1 июля в отели Краснодарского края можно будет заселиться только тем, кто не представляет опасности для окружающих. В течение месяца для этого будет достаточно ПЦР-теста с отрицательным результатом, но с 1 августа для всех туристов стартует обязательная вакцинация.

Ранее Египет отменил ПЦР-тесты для вакцинированных от коронавируса. В Минздраве страны отметили, что прививочные сертификаты должны иметь QR-код и печать официального органа.

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