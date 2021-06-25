Горняк22: Астролог рассказала, являются ли рожденные в понедельник люди несчастливыми
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По словам специалиста, родиться в первый рабочий день – понедельник – это даже бонус для тех, кто любит и умеет трудиться
Астролог Оксана Лукина рассказала, действительно ли рожденные в понедельник люди самые несчастные, как пел герой Андрея Миронова в «Бриллиантовая руке», сообщает «Слово и Дело».
«Уровень везения никак не зависит от того, что люди рождаются в понедельник. По натуре они нежные, амбициозные и чувствительные люди. В глубине души они предрасположены к лидерству, но руководящих постов занимать не спешат», – объяснила эксперт.
По словам эксперта, людям, рожденным в понедельник, покровительствует Луна. Они любят окружать себя сильными людьми, при этом и сами являются преданными друзьями и партнерами.
Ранее «Толк» сообщал, что последняя грандиозная луна 2021 года будет клубничного цвета. По словам астрологов, это событие даст людям возможность наладить семейные отношения, заняться своим здоровьем и решить бюрократические проблемы.