ГОРНЯК22 26.06.2021
Авто

Горняк22: Астролог рассказала, являются ли рожденные в понедельник люди несчастливыми

Горняк22
17 часов Ago

Успех Фото: pixabay.com

По словам специалиста, родиться в первый рабочий день – понедельник – это даже бонус для тех, кто любит и умеет трудиться

Астролог Оксана Лукина рассказала, действительно ли рожденные в понедельник люди самые несчастные, как пел герой Андрея Миронова в «Бриллиантовая руке», сообщает «Слово и Дело».

«Уровень везения никак не зависит от того, что люди рождаются в понедельник. По натуре они нежные, амбициозные и чувствительные люди. В глубине души они предрасположены к лидерству, но руководящих постов занимать не спешат», – объяснила эксперт.

По словам эксперта, людям, рожденным в понедельник, покровительствует Луна. Они любят окружать себя сильными людьми, при этом и сами являются преданными друзьями и партнерами.

Ранее «Толк» сообщал, что последняя грандиозная луна 2021 года будет клубничного цвета. По словам астрологов, это событие даст людям возможность наладить семейные отношения, заняться своим здоровьем и решить бюрократические проблемы.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Алтапресс: Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Горняк22
17 часов Ago
Дорожники завершили самый трудоемкий этап капремонта Старого моста в Барнауле и начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщает Управление федеральных дорог «Алтай». Старый...
Алтапресс: «Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Алтапресс: «Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Горняк22
17 часов Ago
Члены Алтайского краевого отделения Русского географического общества, ученые и активисты ударили автопробегом по дорогам Алтайского края. За три дня колонна из восьми экипажей проехала...

Читать по теме:

ВТОПЕ: