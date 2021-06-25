ГОРНЯК22 26.06.2021
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Горняк22: Народные приметы 25 июня. Кому принесет удачу Петр Рыболов

Горняк22
17 часов Ago

Мальчик. Рыбалка Фото: Lorri Lang с сайта Pixabay

25 июня в народном календаре звалось Петр Рыболов – в честь православного святого Петра Афонского и традиции в его праздник ходить на рыбалку

25 июня крестьяне рыбачили, а хозяйки из пойманной рыбы готовили уху. Вплоть до XIX века в нашей стране ухой называли любые супы – как из рыбы, так и из мяса, и из овощей. Впоследствии же название сузилось до первых блюд именно из рыбы.

В каждом регионе были свои «фирменные» рецепты приготовления ухи. Так, на севере страны в уху добавляли молоко, рассказывает Fearst-guide.com.

По народным приметам, обилие росы 25 июня обещало богатый урожай в этом году.

По белым дождевым тучам предсказывали еще и град, а вечерний туман с обилием росы сулил длительную хорошую погоду.

По поверьям, люди, родившиеся в день Петра Рыболова, имеют все шансы прожить долгую и плодотворную жизнь.

ТОЛК

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