Горняк22: Как бодро и красиво поздравить с Днем моряка 2021 в прозе и стихах
Моряки. Салют. Радость Фото: WikiImages с сайта Pixabay
Международный день моряка отмечают каждый год 25 июня. В праздник предлагаем подборку поздравлений с Днем моряка 2021 в прозе, стихах и для СМС
Поздравления с Днем моряка 2021 в стихах
Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен —
Отдыхай хоть иногда!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но, в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
Пускай несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи,
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
Поздравления в День моряка в прозе
Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.
В Международный день моряка хочу пожелать веселых песен на палубе корабля твоей жизни, благополучных и счастливых маршрутов без штормовых предупреждений и возможных бунтов на корабле. Желаю крепчайшего здоровья, невероятных сил и самой верной любви.
Поздравления в День моряка 2021 в СМС
Сто чертей! Костыль вам в глотку,
Или в море полный штиль!
Пью за самых просоленных,
Маринованных почти!
Вам не страшен вал девятый,
И цунами не впервой,
Поздравляю вас, ребята,
Крепкой здравицей морской!
Ты мореплаватель, герой,
Умеешь справиться с водой,
Сегодня праздник у тебя —
Шлет поздравления семья!
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