ГОРНЯК22 26.06.2021
Авто

Горняк22: В июле на улице Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения

Горняк22
17 часов Ago

Улица Энтузиастов. Барнаул Фото: @cepreef

На участке оживленной улицы в Барнауле запустят новую схему организации дорожного движения – сделано это будет для увеличения пропускной способности

С 9 июля на участке улицы Энтузиастов (в районе пересечения с Попова при движении в сторону Солнечной Поляны) организуют тестовый режим проезда автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Так, здесь отключат правоповоротную секцию. Движение по полосам на этом отрезке улицы будет происходить следующим образом:

  • с левой полосы – только прямо;
  • с правой полосы – прямо и направо.

В мэрии города пояснили, что это будет сделано для большей пропускной способности улицы Энтузиастов, так как в этом районе города активно ведется застройка жилых домов. Если пропускная способность улучшится, то такая организация движения в этом районе сохранится.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Алтапресс: Ремонт Старого моста в Барнауле завершили на 85%. Открытие запланировали на ноябрь

Горняк22
17 часов Ago
Дорожники завершили самый трудоемкий этап капремонта Старого моста в Барнауле и начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщает Управление федеральных дорог «Алтай». Старый...
Алтапресс: «Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Алтапресс: «Чай Достоевского», дом-призрак и песчаная ловушка. Как на Алтае прошел автопробег по следам русских путешественников

Горняк22
17 часов Ago
Члены Алтайского краевого отделения Русского географического общества, ученые и активисты ударили автопробегом по дорогам Алтайского края. За три дня колонна из восьми экипажей проехала...

Читать по теме:

ВТОПЕ: