ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Шторм с дождями, ветром и градом с новой силой ударит по Алтайскому краю

Горняк22
22 часа Ago

Гроза. Молнии Фото: WikimediaImages с сайта Pixabay

Согласно краткосрочному прогнозу, потепления и прекращения осадков в регионе пока ожидать не приходится – напротив, на край надвигается очередной шторм

Очередное штормовое предупреждение объявили алтайские синоптики. По их данным, сутки 24 июня и ночью 25 июня в Алтайском крае будут идти дожди, а местами – сильные ливни. Также возможны грозы, град, а порывы ветра достигнут 17-22 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В ночь на 24 июня температура воздуха в крае опустится до +6 градусов, в Барнауле – до +9. В эти часы вероятны сильные дожди и ветер. Днем потеплеет до +19 градусов, но осадки не прекратятся – кроме того, в некоторых районах ожидается выпадение града.

Такая погода продлится в регионе еще как минимум до воскресенья. Затем ожидается потепление до +21 градуса и постепенное прекращение дождей.

ТОЛК

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