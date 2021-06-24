ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Алтайский министр спорта привился от коронавируса и вспомнил слова Путина

Горняк22
22 часа Ago

Алексей Перфильев. Прививка Фото: instagram.com/ministrsporta_perfilev

Как и все, через три недели министр планирует поставить второй компонент вакцины от коронавируса. А пока он сообщил о хорошем настроении

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев поставил первую прививку от коронавируса. При этом он процитировал президента России Владимира Путина, который ранее высказался о вакцинации. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Еще раз напоминаю, что лучше привиться, чем болеть…»(с) Президент России В.В. Путин. Надо вакцинироваться!» – написал министр спорта региона.

Также Перфильев отметил, что после прививки у него бодрое настроение.

Напомним, в пунктах вакцинации и прививочных кабинетах Барнаула увеличили время работы – теперь прививки можно поставить с 8 до 20 часов. Это связано с большим наплывом желающих вакцинироваться от инфекции.

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