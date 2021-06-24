Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Бундестаг Фото: pixabay.com

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным о том, что они сражаются за свободу, демократию и основанный на правилах порядок против России и Китая

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила, что Германия наращивает расходы на оборону и готовится к войне с Россией, сообщает «РИА Новости».

«Политика НАТО по наращиванию вооружений и забвение немецким правительством истории, когда дело касается нападения на Советский Союз, – это лишь две стороны одной медали», – рассказала она.

По её словам, взаимоотношения между Россией и Германией достигли дна, постоянно идёт речь о введении новых санкций против Москвы. При этом власти Германии делают ставку на перевооружение, на которое планируют потратить более 85 млрд евро, что значительно больше военных затрат России.

Депутат отметила, что любой, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке напряжённости или в «общем европейском доме».

«Бряцание оружием, военные угрозы и конфронтационная риторика сейчас определяют немецкий общественный дискурс. Всех, кто не согласен, называют кремлёвской марионеткой. Это можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», – заявила депутат.

В последние годы Россия часто заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс называет это «сдерживанием российской агрессии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, опасные для её интересов.

Ранее «Толк» сообщал, что главнокомандующий шведской армии призвал готовиться к нападению России. Прошлой осенью Швеция начала увеличение оборонного бюджета к 2025 году до 89 млрд крон (около 770 млрд рублей).

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