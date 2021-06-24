ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: 4 млрд рублей потратят на строительство корпуса детской больницы в Барнауле

Горняк22
22 часа Ago

Эскиз корпуса здания детской хирургии на ул. Гущина, 179 Фото: zdravalt.ru

В новом корпусе маленькие пациенты региона смогут получать помощь и по нейрохирургическому профилю, ради которого раньше ездили в Новосибирскую область

3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 225 млн рублей из краевой казны направят на строительство хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле на улице Гущина, 179. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Алтайского края.

Работы начнут в следующем году – средства для начала строительства уже поступили. Они выделены не только на полный цикл строительства, но и на закупку высокотехнологического медоборудования.

В региональном минздраве рассказали, что в новом корпусе будут располагаться хирургическое, онкологическое, ортопедическое, нейрохиругическое, урологические и травматологическое отделения. Корпус планируется построить восьмиэтажным, в нем разместят 165 коек. Площадь корпуса – свыше 19 тыс. квадратов.

В 2021 году будут начаты подготовительные работы, а завершить строительство планируют в 2024 году.

ТОЛК

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