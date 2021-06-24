Горняк22: В Солтонском районе вернут транспортное сообщение между сёлами

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В настоящее время на территории Солтонского района возобновили два межмуниципальных маршрута регулярных перевозок между населёнными пунктами

В Алтайском крае Солтонский районный суд обязал администрацию района организовать транспортное сообщение между районным центром и сельскими поселениями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в прокуратуру обратились жители Солтонского района из-за отсутствия постоянного общественного транспорта между районным центром и другими поселениями.

В ходе проверки установили, что в 2020 году пассажирские перевозки прекратились из-за нерентабельности. После этого жители района оказались ограничены в доступе к больницам, социальным учреждениям и органам государственной власти и местного самоуправления, которые находятся в райцентре.

По факту нарушений прокуратура района вынесла представление главе Солтонского района, но соответствующие меры администрация не приняла. После этого прокурор обратился в суд.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайский упрдор может возглавить бывший министр транспорта Крыма. Ярослав Долинский, который более 11 лет возглавлял учреждение, покинул свой пост по собственному желанию.

ТОЛК