ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: В Барнауле за 136 млн рублей ремонтируют Змеиногорский тракт

Горняк22
22 часа Ago

Змеиногорский тракт Фото: barnaul.org

Всего в 2021 году отремонтируют 23 дорожных участка общей протяженностью более 25 км. Для этого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 907,2 млн рублей

В Барнауле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся ремонтные работы на Змеиногорском тракте, сообщает пресс-служба мэрии города.

На участке от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной строители уже уложили выравнивающий слой асфальтного покрытия. После того как закончится установка бортового камня вдоль проезжей части, будет уложен верхний слой асфальтобетона. По словам подрядчиков, эти работы начнутся уже в июле.

В настоящее время строители на магистрали устанавливают тротуары, велодорожки, поребрики и бортовой камень, укладывают асфальт. По замыслу инженеров, с одной стороны Змеиногорского тракта будет проходить тротуар и велодорожка, с другой – тротуар.

Напомним, что ремонтом дорожной магистрали занимается подрядная организация «ДСУ 4 г. Барнаула». К работе они приступили в мае 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта составила 136 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что Народный фронт призвал отремонтировать главную улицу Камня-на-Оби. Два года назад по поручению губернатора дорогу отремонтировали за счет регионального бюджета, но за это время уже она успела сильно разрушиться.

ТОЛК

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