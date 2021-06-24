ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Контрактника из Барнаула разыскивает воронежская воинская часть

Горняк22
22 часа Ago

Армия. Военнослужащие Фото: pixabay.com

Уроженец Барнаула не доехал до воинской части, куда он был направлены военкоматом, поэтому его действия рассматриваются как дезертирство

В распоряжении группы «Инцидент Барнаул» имеется ориентировка на военнослужащего из Барнаула.

Он должен проходить военную службу по контракту в воинской части 91711, которая размещена в Богучарах Воронежской области.

Сообщается, что Алексей Хорощ в воинскую часть так и не прибыл. В данный момент в его действиях усматривают признаки преступления по ст. 337 и 338 «Дезертирство».

Есть сведения, что Алексей находится в Барнауле. Сейчас организован розыск военнослужащего.

ТОЛК

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