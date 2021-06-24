ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Барнаульцы «прогнали» предприятие, отравлявшее воздух на улице Матросова

Горняк22
22 часа Ago

Дым. Труба Фото: pixabay.com

Два года предприятие на улице Матросова отравляло воздух в районе, а барнаульцы жаловались, что не могут открыть форточки и окна для проветривания

Жители улицы Матросова в Барнауле два года жаловались на предприятие по производству готовой продукции – нормально жить им мешали неприятные запахи, а также гарь и копоть.

С жалобами они обращались в Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию района, а также обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Об этом сообщает «Политсибру».

Однако проверки ведомств ничего не давали – они проходили в то время, когда предприятие не работало.

По словам жителей улицы, в воздухе часто чувствовался запах копченой рыбы, а порой и просто «невыносимо воняло». Однако в Роспотребнадзоре на проблему все же обратили внимание, в это же время и само предприятие приняло решение съехать из жилого квартала.

ТОЛК

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