ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: На границе Монголии с Россией зафиксировано сильное землетрясение

Горняк22
22 часа Ago

Юрта. Горный Алтай. Монголия Фото: pixabay.com

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как очень сильное – в эпицентре подземные толчки составили 5,7 балла

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы сообщил о сильных подземных толчках в 263 км к юго-западу от Кызыла (Тува).

«Интерфакс» сообщает, что землетрясение произошло 23 июня в 12.05 по московскому времени в северо-западной части Монголии. Эпицентр находился примерно в 115-120 км от границы с Россией.

Также сообщается, в Монголии, Республике Алтай, Туве, а также в западной части Бурятии и в Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики землетрясения не редкость. Это сейсмически активный район.

ТОЛК

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