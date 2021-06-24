ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: В Республике Алтай привившимся от COVID-19 могут дать дополнительные выходные

Горняк22
22 часа Ago

Вакцинация Фото: pixabay.com

По последней информации, в Республику Алтай поступило 38 тысяч доз вакцины. Прививку от коронавируса в регионе получили 32,9 тысячи человека

Жители Республики Алтай, которые поставили вакцину от коронавируса, могут получить дополнительные оплачиваемые выходные дни. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин, который поручил проработать этот вопрос региональному минтруда, сообщает ИА «Банкфакс».

По словам Хорохордина, в регионе планируется провести юбилейные массовые мероприятия, но вакцинация населения идет медленно.

«Мы должны планировать мероприятия так, чтобы впоследствии не осложнить санэпидситуацию. Вакцинация от коронавируса, строгое соблюдение масочного режима и других ограничений остаются приоритетом», – отметил он.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Юлия Иваницкая отметила, что главной причина роста заболеваемости стало нарушение требований санитарно-эпидемического режима.

Замминистра здравоохранения Ольга Усольцева также сообщила, что сейчас в регионе работает шесть ковидных госпиталей. За неделю количество коек для пациентов с коронавирусом увеличено с 245 до 339, из них задействовано 277.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле пункты вакцинации и прививочные кабинеты увеличили время приема. Теперь они будут принимать желающих по 12 часов в сутки – с 8.00 до 20.00.

ТОЛК

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