ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Раненый новосибирец рассказал о спасении от медведя в парке «Ергаки»

Горняк22
22 часа Ago

Турист Фото: pixabay.com

Турист рассказал, что видел тело растерзанного 15-летнего мальчика. По его словам, медведица откусила подростку голову и ранила ногу

Житель Новосибирска рассказал, как ему удалось спастись от убившего подростка медведя в нацпарке «Ергаки» в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его словам, в 18.30 он вместе с другими туристами отправился искать пропавшего подростка. Для этого группа разделилась на две части. Пострадавший пошел вместе с гидом. Когда они не смогли найти мальчика, решили вернуться в лагерь. В этот момент они встретили медведицу, которая напала на новосибирца.

Мужчина вспомнил, что гид убежал к тургруппе, когда он звал его на помощь. Тогда, по его словам, он сам достал из кармана нож и стал бить зверя в шею. После шести ударов медведица бросила его на землю.

Турист смог добраться до лагеря, где ему обработали раны. У мужчины разорваны спина и правая ягодица, кроме того, зверь прокусил ему левую лопатку и ладонь. Приехавшие егеря и спасатели рассказали мужчине, что он нанес животному смертельные ранения, после которых она не сможет выжить. Позднее ее обнаружили мертвой.

Напомним, что днем 21 июня в Красноярском крае медведь растерзал подростка в нацпарке. Всего в туристической группе было 13 человек. Спасатели вывели туристов и травмированного туриста с маршрута.

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