ГОРНЯК22 25.06.2021
Авто

Горняк22: Более 500 кубометров леса пытались вывезти из Алтайского края

Горняк22
22 часа Ago

Лес Фото: pixabay.com

Во всех случаях лес незаконно пытались вывезти в Республику Казахстан автотранспортом, имея на руках поддельные документы

Сотрудники Алтайской таможни с начала 2021 года возбудили семь уголовных дел по факту незаконного вывоза леса с территории края, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за границу было вывезено более 500 кубометров древесины, ущерб составил более 2 млн рублей.

В таможне сообщили, что во всех случаях лес вывозили в Республику Казахстан по документам, которые содержали недостоверные сведения. В основном этим занимались и граждане России, и жители республики. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а также выплата крупных денежных штрафов.

ТОЛК

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