ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Большая часть работающих жителей Алтайского края никогда не была на море

Горняк22
22 часа Ago

Море Фото: Einfach-Eve с сайта Pixabay

Треть работающих жителей нашего региона никогда не выезжали за его пределы, не ездили на море и не летали на самолетах

Сервис «Зарплата.ру» опросил работающих жителей Алтайского края на предмет финансовых трат на отпуск и путешествия.

Выяснилось, что 35% жителей региона никогда не были за пределами края или Сибирского федерального округа, причем, большая часть из них – это люди старше 45 лет (47%).

63% жителя региона не летали в последние годы на самолетах, 52% – никогда не были на морских курортах или не ездили за границу, более того, у 69% населения Алтайского края вообще нет загранпаспорта.

Основная причина, на которую ссылаются жители края, – это нехватка денег, а также дорогие авиабилеты, туристические путевки, невозможность путешествовать семьей. Кроме того, жители Алтайского края вынуждены работать и в выходные дни (это более 60% опрошенных), так как им не хватает основного заработка.

ТОЛК

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