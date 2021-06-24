ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Народные приметы 24 июня. Чем опасен День Варнавы и чего боялись предки

Горняк22
22 часа Ago

Чудовище. Скелет. Смерть Фото: Comfreak с сайта Pixabay

По поверьям, в этот день на земле собиралась нечисть и делала полномочия. Крестьяне опасались злых духов. Но верили, что услышать ночью пение эльфа – хороший знак

24 июня православная церковь чтит память святого апостола от 70 Варнавы, епископа Медиоланского. В народе его добродушно прозвали Варнава-земляничник.

На Руси смешались христианская религия и язычество. Поэтому называя день именем христианского святого, предки верили в разгул нечисти. Они считали, что в полдень собираются ведьмы, черти и вурдалаки, чтобы поделить сферы влияния.

Придя к соглашению, нечисть начинала кататься по траве и всячески вредничать. Крестьяне опасались косить и рвать траву. Они боялись «прихватить» с собой злых духов и несчастья.

Народные приметы 24 июня

  • Если с самого утра в воздухе пахнет жимолостью и стоит духота, скоро наступит ненастье.
  • Бледное солнце на рассвете предвещает дождь вечером.
  • Если по воде стелется туман, урожай грибов этим летом будет хорошим.
  • Примета наступающего ненастья – прячущиеся голуби, примета дождя – купающиеся утки.

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