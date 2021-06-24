Горняк22: Последняя грандиозная луна 2021 года будет клубничного цвета

Луна. Розовое небо Фото: Kristendawn с сайта Pixabay

Последнее суперлуние 2021 года даст людям возможность восстановить и наладить семейные отношения, решить бюрократические проблемы, заняться своим здоровьем

Что такое клубничное суперлуние

Если полная Луна находится на близком расстоянии от Земли, такое полнолуние называется суперлунием. В это время спутник планеты может приобрести розовый или клубничный оттенок, пишет «Ясно».

23 июня, 8:19

Каким будет Суперлуние 24 июня 2021 и как оно повлияет на людей

Полнолуние 24-го июня будет необычным: это третье и последнее Суперлуние 2021 года. Астрологи высчитали, что луна будет находиться под управлением Стрельца

Клубничная суперлуна взойдет 24 июня 2021 года в 21.39 по мск.

В чем опасность суперлуния 24 июня 2021

Астрологи убеждены: полнолуние влияет на эмоциональность людей, на потребность контролировать и командовать. Могут обостриться как хронические болезни, так и душевные расстройства. Особенно сильными становятся тяга к негативному мышлению и выпивке. Нередко появляется бессонница.

Что нужно сделать в день суперлуния

Июньское полнолуние 2021 года подходит для серьезных перемен в любой сфере жизни.

Легко и быстро пройдут все бюрократические процедуры. Тем, кто давно откладывает обращение в госструктуры, астрологи советуют больше не тянуть и записываться на 24 июня.

Будут полезны пешие прогулки на свежем воздухе.

Астрологи считают неплохой идеей устроить разгрузочный день, отдав предпочтение фруктам и молочным продуктам. А от мяса и спиртного можно отказаться.

Клубничное суперлуние хорошо подходит для налаживания семейных отношений.

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