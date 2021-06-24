Горняк22: В Барнауле у «Сити-центра» заработала платная парковка

Парковка у ТРК "Сити-центр" Фото: t.me/barnaulwhiner

В соцсетях барнаульцы активно обсуждают открытие платной парковки на улице Красноармейской — нашлись как противники, так и сторонники такого нововведения

У ТРК «Сити-центр» в Барнауле заработала платная парковка для автомобилей. Фото площадки со шлагбаумом и бетонными ограждениями опубликовал telegram-канал «Барнаульский нытик». Сообщается, что под платную парковку отдана вся часть Красноармейского проспекта.

Очевидцы сообщили, что пока стоянка полупустая. Барнаульцы сетуют, что с таким нововведением парковка теперь будет пустовать и дальше, а вот ближайшие дворы, а также улицы Пролетарская и Партизанская, скорее всего, будут забиты машинами.

«Сейчас там даже свободнее стало, многие не хотят туда просто так лезть. А еще очень красивое поле с бетонными болванками», – написали жители города.

О том, что у ТРК «Сити-центр» стоянку для автомобилей сделают платной, «Толк» сообщал еще в мае. Есть мнение, что парковкой пользовались офисные работники, которые оставляли здесь свои автомобили на целый день, тем самым мешая парковаться посетителям ТРК. Кстати, для них парковка бесплатна в течение часа. Также бесплатно смогут пользоваться парковкой и посетители фитнес-центра.

ТОЛК