ГОРНЯК22 25.06.2021
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Горняк22: Из-за ремонта моста во Власихе движение идёт по одной полосе

Горняк22
22 часа Ago

Мост во Власихе, Барнаул Фото: barnaul.org

На мосту, который связывает две половины села Власиха, а также обеспечивает связь жителей Павловского района с центром, движение регулируется светофором

По новому мосту в поселке Власиха автомобильное движение осуществляется по одной полосе, движение по объездной дороге закрыто. О временном неудобстве для водителей, которые проезжают по улице Мамонтова в краевой столице, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

«Это нужно для демонтажа объездной дороги и асфальтирования в местах примыканий. Потом движение откроют по двум полосам», – пояснили в администрации города.

Здесь также напомнили, что реконструкция моста началась еще в октябре 2020 года. Сейчас во Власихе уже построен новый мост, сделаны тротуары, установлены перила и водоотводные сооружения, в ближайшие планах – монтаж освещения. До этого барнаульцы пользовались мостом, который был построен почти 40 лет назад.

Однако в соцсетях нашлись и недовольные временными неудобствами с проездом.

«Объездную уже разбирают. В итоге жуткая пробка в час пик», – пишет пользовательница в паблике «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

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