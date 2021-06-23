Горняк22: В Алтайском крае у одного ребенка подтвердили клещевой энцефалит

Больница Фото: Анна Меньшикова

Сейчас в клиниках региона с подозрением на опасное заболевание находятся девять пациентов. Один из них — в тяжелом состоянии

Диагноз клещевой энцефалит подтвердили в Алтайском крае у двух человек, в том числе – одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в стационарах находятся девять больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжелой формой», – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона в крае зарегистрировали 197 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей, и четыре случая подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом (в том числе – два ребенка).

Сейчас специалисты регистрируют спад активности клещей. Тем не менее они предупреждают, что опасность пострадать от присасывания насекомого остается в течение всего теплого времени года.

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, которую переносят клещи. Сопровождается поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Ранее «Толк» сообщал о том, что парки и зеленые зоны Барнаула обработали от клещей.

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