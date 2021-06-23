Горняк22: В России за два года рекордно уменьшилось количество пенсионеров

Пенсионер Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса и пенсионная реформа за два года привели к беспрецедентному сокращению численности российских пенсионеров

В России с января 2019 года по апрель 2021-го пенсионеров стало меньше на 1,27 млн человек. Это рекордный показатель, – сообщает «Открытые медиа».

В 2019 году число пенсионеров начало уменьшаться после пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию по старости увеличился на полгода (до 55,5 года для женщин и 60,5 года для мужчин).

При этом три четверти сокращения произошло с 1 июля 2020 года по апрель 2021 года. В этот период количество пенсионеров уменьшилось на 956 тыс. человек.

По данным исследования, три четверти смертей совпали с пандемией коронавируса. Расходы Пенсионного фонда уменьшились на 240 млрд рублей в год.

По официальным данным, в 2020 году в России общая смертность выросла почти на 19%.

Ранее эксперт рассказал, кто в России получает пенсию в 446 тыс. рублей при средней пенсии в 15 тыс. рублей. Средний размер пенсии по старости составляет 16 тыс. рублей.

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