Горняк22: В Москве школьница спала на подоконнике и выпала из окна восьмого этажа

Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

По словам матери, 14-летняя девочка в жаркую погоду часто ложилась спать на подоконнике незакрытого окна. В настоящее время пострадавшая находится в больнице

В Новой Москве 14-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа, когда спала на подоконнике. При этом школьница осталась жива, – сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что в ночь на 22 июня в поселке Институт Полиомиелита школьница, спасаясь от жары, решила лечь спать на подоконнике у открытого окна. По словам матери потерпевшей, подросток часто так делала в жаркие дни.

Около трех ночи девочка вместе с простыней упала с высоты восьмого этажа. Девочка выжила, но сейчас находится в больнице, где ей оказывают помощь.

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