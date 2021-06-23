Горняк22: Врач объяснил, можно ли в воде заразиться коронавирусом

Водоём Фото: pixabay.com

По словам врача, Роспотребнадзор проводил исследования воды на наличие в ней коронавируса и не выявил ни одного случая положительной находки

Коронавирус не передается через воду, поэтому нельзя заразиться, купаясь в водоеме, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, – сообщает ТАСС.

«Сегодня нет подтверждений, что коронавирус, который передается воздушно-капельным путем, может распространяться через воду. Вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи заболевания», – объяснил он.

Врач отметил, что на пляже можно снять медицинскую маску, но нужно соблюдать социальную дистанцию и выбирать места, где мало людей, ведь случайные, но многочисленные контакты могут способствовать передаче коронавируса. Не стоит, по его словам, забывать и о чистоте рук.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянам рассказали, нужно ли узнавать число антител перед прививкой от COVID-19. По словам врача, положительный результат теста на антитела говорит о том, что ранее человек либо переболел COVID-19, либо поставил вакцину.

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