Горняк22: Жители Алтая жалуются на дефицит вакцин, но в поликлиниках его опровергают

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

В минздраве края заявляют, что вакцины в регионе достаточно и дефицита нет, но жители жалуются губернатору в соцсетях, что не могут получить вторую дозу препарата

В крае имеется более 70 тыс. вакцины от коронавируса и в регионе всегда есть запас препарата на пять-семь дней, заявила представитель алтайского минздрава Жанна Вахлова на пресс-конференции 21 июня. Но некоторые жители опасаются, что из-за резкого роста числа желающих привиться на фоне разворачивающейся третьей волной ковида вакцины может на всех не хватить. И уже сейчас рассказывают о возникшем, согласно их наблюдениям, дефиците.

Приходите через две недели

Жительница Барнаула Юлия Иванова рассказала «Толку», что в поликлинике №14, к которой она относится, ей предложили сделать прививку от коронавируса только 5 июля. В медучреждении объяснили, что вакцина расписана на две недели вперед, потому что резко возросло количество людей, решившихся на иммунизацию.

«В регистратуре мне объяснили, что до того, как начался резкий рост заболевших в крае, работники поликлиники сами звонили жителям Индустриального района и уговаривали привиться», – рассказывает девушка.

Как рассказала представитель алтайского минздрава Жанна Вахлова, количество желающих вакцинироваться в регионе за 10 дней возросло почти в два раза: с 2,5 тыс. человек до 4 тыс. жителей в сутки.

22 июня, 8:51

Минздрав Алтая: в пик пандемии больным не отказывали в госпитализации

Чиновница минздрава Алтая назвала неправдой тот факт, что осенью 2020 года пациенты с коронавирусом не могли добиться госпитализации

Чиновница подтвердила, что на фоне ажиотажа в поликлиниках пациентам не смогут предложить ближайшие даты для постановки вакцины, поскольку она «расписана на какой-то период», но заверила, что препарата в крае достаточно и его хватит на всех желающих.

«За выходные мы получили 13,5 тыс. доз и сейчас у нас предстоит поставка в 74 тыс. доз. Поэтому вакциной мы обеспечены. Мы будем усиливать мобильные пункты вакцинации: если они раньше работали с 10.00 до 16.00, то теперь – с 8.00 до 20.00», – заверила Вахлова.

При этом спикер не исключила, что рядом с мобильными пунктами вакцинации будут собираться очереди из желающих привиться, но возможности увеличить количество мобильных пунктов у властей нет.

Жалобы губернатору

Несмотря на заверения чиновников о достаточном количестве вакцины, в Сети периодически появляются сообщения о ее нехватке на местах. Так, жители Шипуновского района в Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко 21 июня написали, что люди, поставившие первую дозу вакцины 17 мая, не могут получить вторую положенную им прививку.

«По плану вакцинация должна была состояться ещё первого июня, однако до настоящего времени люди не могут получить вакцину, гарантированную государством! О причинах задержки минздрав региона молчит, однако сроки вакцинации срываются», – обратились жители к главе региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

Под этим же постом людям ответили специалисты профильного ведомства. В министерстве заверили, что вакцина ставится в два этапа с минимальным промежутком 21 день, но ввести второй компонент вакцины можно и позже.

«По результатам использования вакцины возможным является увеличение интервала между введением двух компонентов от 21 до 90 дней. Также сообщаем, что вакцинация вторым компонентом в Шипуновском районе уже ведется, все желающие будут обязательно привиты», – объяснили в ведомстве.

На это недовольные жители района парировали, что минздрав так и не ответил, когда повторно привьют людей, получивших первую дозу вакцины 17 мая.

Еще одну жалобу на отсутствие вакцины опубликовали читатели «Толка» в комментариях. Женщина сообщила, что она записалась на вакцинацию через портал «Госуслуг» в поликлиническое отделение №1 барнаульской горбольницы № 12. Пришла ко времени, но в регистратуре ей сообщили, что вакцины нет, а когда появится – неизвестно.

«Сказали, что на прошлой неделе поступило всего 300 доз, их за два дня израсходовали и больше пока вакцины не поступало. Так что не надо квартир разыгрывать или агитировать и стыдить население, надо просто обеспечить необходимое количество препарата», – написала читательница портала.

В поликлинике «Толку» сообщили, что вакцина от ковида есть и ближайшая запись на вакцинацию возможна в субботу, 26 июня.

Хочу «Спутник V»

После того, как СМИ написали о возможной неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона», а Роспотребнадзор предложил всем, кто ей привился, бесплатно проверить уровень антител, многие желающие жители края делают выбор в пользу вакцины «Спутник».

По словам Вахловой, возможный повышенный спрос к данной вакцине не приведет к ее дефициту, поскольку 90% всей вакцины, которая поступала в Алтайский край – это «Спутник V».

«Вакцины в крае достаточно, хранится она на складе или в лечебных учреждениях, и ее всегда могут перераспределить», – заявила чиновница.

Фактически у жителей есть три варианта поставить прививку от коронавируса:

Записаться в любую поликлинику, вне зависимости от места жительства на ближайшую предложенную дату. Полный список поликлиник, где можно сделать прививку, опубликован на сайте минздрава края.

Прийти в мобильный пункт вакцинации.

Сделать прививку на работе, если предприятие договорилось о выездной вакцинации (таких примеров на Алтае уже не мало)

А вот поставить платно вакцину от ковида нельзя, только в рамках ОМС, заявили «Толку» в минздраве региона.

Вахлова также рассказала «Толку», что в крае могут ставить до 15 тыс. доз вакцины в сутки, но пока количество желающих привиться почти в 3,5 раза меньше.

ТОЛК