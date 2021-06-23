Горняк22: Каким будет Суперлуние 24 июня 2021 и как оно повлияет на людей

Полнолуние. Луна. Дорога Фото: beate bachmann с сайта Pixabay

Полнолуние 24-го июня будет необычным: это третье и последнее Суперлуние 2021 года. Астрологи высчитали, что луна будет находиться под управлением Стрельца

Это полнолуние будет менее опасным, чем предыдущее. Однако астрологи все равно включили его в список самых трудных июньских дней, пишет Dailyhoro. И рассказали, как Суперлуние повлияет на все знаки Зодиака.

16 июня, 11:08

В интернете набирает популярность сайт, который находит тайных поклонников

Пользователи Google заинтересовались новым сайтом – Ктокраш.рф. Этот запрос взлетел в тренды поисковой системы. Сервис позволяет найти тайных поклонников

Овны станут безрассудными, максимально целеустремленными. Однако астрологи советуют им не поддеваться влиянию луны и не выходить из зоны комфорта.

Тельцы рискуют стать нахальными, жадными. Им стоит взять себя в руки, чтобы сохранить душевное равновесие.

У Близнецов в любви и дружбе могут начаться неурядицы. Они рискуют потерять доверие близких.

Раки ощутят желание сбросить с себя ответственность и переложить свои заботы на плечи окружающих. Делать это астрологи категорически не советуют.

Львам астрологи рекомендуют быть аккуратнее с покупками. Из-за Суперлуния они могут стать порывистыми и импульсивными.

Девам стоит не допускать резких перемен планов и стараться заниматься привычными делами в обычное время.

Привлекательность и обаяние Весов будут украдены полнолунием. Идеальный день для уединения и размеренных домашних дел.

Фирменная интуиция оставит Скорпионов. Они смогут опираться только на жизненный опыт. Людям этого знака не стоит поддаваться ревности и ограничивать свободу любимого человека.

Стрельцам астрологи советуют никому не говорить о своих планах. Чтобы добиться цели, нужно будет использовать все навыки и умения.

Козероги ощутят снижение продуктивности. Фокусироваться на делах будет очень сложно. Желательно больше отдыхать.

Суперлуние ударит Водолеев по креативности., творческому настрою. Если есть возможность взять выходной, астрологи советуют ей воспользоваться.

Рыбы столкнутся с мелкими проблемами и кризисными ситуациями. Нужно не поддаваться раздражению и не выходить из себя.

ТОЛК