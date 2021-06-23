Горняк22: Глава Алтайизбиркома сообщила, что причин для срыва выборов из-за пандемии нет

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова Фото: Анна Меньшикова

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова рассказала, что выборы будут проходить три дня со всеми мерами безопасности

У жителей России и Алтайского края будет больше времени, чтобы прийти на выборы депутатов Госдумы и краевого заксобрания. Единый день голосования, назначенный на 19 сентября, фактически стартует в пятницу, 17 сентября, и завершится через три дня – в воскресенье.

В первую очередь, объяснила Акимова, решение «растянуть» выборы принято для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников выборов в связи с пандемией.

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«Федеральная компания сопряжена с региональной, поэтому вопросы, связанные с особенностью работы в режиме не самого благополучного эпидрежима, продолжают сохраняться», – пояснила Акимова.

Также, по ее словам, все исследования «последнего периода» показывают позитивное отношение многих избирателей к трехдневному голосованию. Глава алтайского избиркома привела в пример опрос ВЦИОМ, согласно которому более 56% респондентов положительно высказались об инициативе проводить выборы не за один день, а за три. Еще 61% опрошенных назвали этот формат удобным.

«Я, конечно, это поддержу. Потому что за один день не всегда наш избиратель успевает прийти на избирательный участок по разным причинам. В том числе из-за того, что не рассчитал время», – прокомментировала Акимова.

Глава крайизбиркома добавила, что участки будут работать в обычном режиме: с 8.00 и до 20.00.

«Таким образом, при проведении выборов в алтайский парламент, голосование пройдет в том же режиме. Это значит, что у нас не будут проводить досрочного голосования», – заявила Акимова.

Ирина Акимова заверила, что избирком и Роспотребнадзор примут все меры, которые позволят обеспечить безопасное голосование.

Она напомнила о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое проводили в пандемийный 2020 год.

«Мы максимально, с учетом каждодневного контроля и ситуации, достойно провели процесс голосования. В том числе разъяснили жителям, что принятые меры позволят безопасно провести голосование», – резюмировала Акимова, пообещав, что будет следить за развитием эпидситуации.

Дважды главу избиркома спрашивали, не считает ли она, что единый день голосования под угрозой срыва из-за ухудшения эпидобстановки.

На это Акимова заявила, что меры, которые принимаются сегодня для безопасности выборов, позволяют говорить о том, что сегодня «пока нет тех обстоятельств, о которых мы пытаемся сетовать в вопросах».

Кроме того, по словам спикера, уже сейчас край считает, сколько и каких средств индивидуальной защиты понадобится региону для проведения выборов. Все, что необходимо для безопасного голосования (маски, защитные экраны, ручки и так далее) купят на федеральные средства.

Журналисты попросили уточнить, сколько всего денег выделит Москва Алтайскому краю на проведение выборов в Госдуму. Ирина Акимова ответила, что сумма будет известна на днях, но добавила, что на проведение предыдущей кампании федеральный центр выделил нашему региону около 177 млн рублей.

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