ГОРНЯК22 22.06.2021
Авто

Горняк22: Минздрав сообщил о состоянии детей, выживших в ДТП с поездом на Алтае

Горняк22
11 часов Ago

Место ДТП Фото: rusdtp.ru

Оба ребенка не получили серьезных физических травм, однако у них отмечается острая реакция на стресс после пережитого — в аварии они потеряли обоих родителей

Пострадавшие в ДТП на жд-переезде двое детей из легкового авто находятся на амбулаторном наблюдении у педиатра. Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Уточняется, что их оперативно доставили в травмпункт Центральной городской больницы Бийска.

«Дети осмотрены хирургом, травматологом, нейрохирургом. Переломов нет, повреждения внутренних органов также не выявлено, ушибы», – говорится в сообщении.

Вместе с тем у несовершеннолетних отмечается острая реакция на стресс.

Из больницы домой их забрал дедушка, здесь оба ребенка будут под амбулаторным наблюдением поликлиники.

Авария на жд-переезде произошла днем 20 июня возле села Новая Чемровка в Зональном районе. Пересекающий пути Chevrolet Lacetti сбил тепловоз. На месте происшествия погибли мужчина-водитель иномарки и пассажир – женщина. Двое детей в возрасте шести и семи лет выжили. По данным СМИ, в автомобиле ехала семья из четырех человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля при исправной переездной сигнализации попытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

ТОЛК

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