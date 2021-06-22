Горняк22: Три уроженца Алтайского края погибли при крушении самолёта в Кузбассе

Место происшествия Фото: vk.com/inc_kuzbass

По словам парашютистов, этот самолёт был самым востребованным на кемеровском горнолыжном курорте «Танай» и таким старым, что некоторые боялись в него садиться

В Кемеровской области при крушении самолета L-410 погибли три уроженца Алтайского края: командир воздушного судна Александр Шейкин, а также инструкторы Алексей Рыбальченко и Дмитрий Степанов. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Руководитель ДОСААФ по Кемеровской области Виктор Шемоханов рассказал, что за штурвалом был опытный пилот из Барнаула Александр Шейкин, который возглавлял ассоциацию парашютного спорта Кузбасса.

На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается, они шли в наборе высоты. Лётчик прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. При посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись», – объяснил он.

По предварительной информации, среди погибших также оказались Алексей Рыбальченко, который ранее работал инструктором в Барнаульском авиационном спортивном клубе, и уроженец Алтайского края Дмитрий Степанов. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Кроме того, на борту самолёта находились владелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк, новосибирский муниципальный депутат Александр Фрилинг, а также парашютисты из команд России.

Напомним, что 19 июня самолет L-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво Кемеровской области. Четыре человека погибли, ещё 15 человек пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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