Горняк22: В Бурятии новый ковидный госпиталь оказался заполнен за три часа

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В настоящий момент власти Бурятии ограничили время работы заведений общепита до 21:00 и ввели требование о переводе 30% работников предприятий на дистанционный режим

В Улан-Удэ новый ковидный госпиталь заполнился за три часа, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По словам одного из врачей, эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться: поступает много заболевших с тяжелой формой коронавируса, у которых пневмония развивается за считанные часы.

В пресс-службе правительства республики заявили, что прирост заболеваемости коронавирусом также произошел из-за заражения детей в возрасте до 17 лет. По словам главного санврача Бурятии Сергея Ханхареева, в группе 15-17 лет показатель заболеваемости вырос в два раза, а у детей до шести лет – в 1,6 раза, сообщает «МК».

За последние сутки в Бурятии выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом. В стационарах республики лежит 2 763 человека, в реанимации – 143, а на ИВЛ – 116.

Ранее «Толк» сообщал, что 21 июня в Алтайском крае выявили 100 случаев коронавируса. На данный момент 274 тяжелобольных пациента проходят лечение в реанимациях ковидных госпиталей региона.

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