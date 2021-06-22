Горняк22: В Новосибирской области режим повышенной готовности продлен до 30 сентября

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ранее в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки отменили празднование Дня города и проведение выпускных вечеров

В Новосибирской области власти продлят режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения до 30 сентября из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Считаю обоснованным продлить режим повышенной готовности. Причем с учетом того, что самый тяжелый период – осень – может оказаться впереди, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября», – заявил губернатор области Андрей Травников.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что за прошедшую неделю в регионе было проведено более 47 тысяч тестов на коронавирус – на 30% больше, чем неделей ранее.

«По коронавирусной инфекции необходимо сказать, что третью неделю мы идем с приростом. Последняя неделя – 838 случаев, это плюс 185 к предыдущей неделе, у нас прирост практически в два раза по недельной выявляемости», – объяснил он.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав снова перепрофилировал городскую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с коронавирусом, а позднее корпуса еще двух больниц региона.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бийске отменили празднование Дня города с фейерверком. При этом в мэрии уточнили, что локальные мероприятия 27 июня все же состоятся.

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