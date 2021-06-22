Горняк22: Участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют на четыре часа

Чуйский тракт Фото: канал "Толк"

О перерыве в автомобильном сообщении участников дорожного движения информирует Госавтоинспекция региона. Водителей просят планировать поездку с учетом перекрытия

Участок федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт перекроют 21 июня в Алтайском крае из-за движения военных колонн. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 17.40 до 21.30 на участке

н.п. Новокраюшкино – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Восточный.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее «Толк» сообщал о том, что более 260 млн рублей дополнительно выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.

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