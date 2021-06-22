Горняк22: Четыре участка дорог перекроют на время ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае

Знак "Стоп" Фото: pixabay.com

В общей сложности перерыв в движении продлится около восьми часов. Мера касается автотранспорта, сельскохозяйственной и негабаритной техники

В Алтайском крае на время прохождения второго этапа ралли «Шелковый путь» по территории региона перекроют несколько участков автомобильных дорог. Об этом сообщает «Алтайавтодор».

«3 июля ориентировочно с 8.00 до 16.30 по местному времени будет введено временное ограничение движения по маршруту ралли и примыкающих к маршруту ралли автомобильных дорогах», говорится в сообщении ведомства.

Где будет перекрыта дорога

Движение будет временно приостановлено на участках:

а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово» км 36+000 – км 74+200

а/д «Подъезд к с. Листвянка» км 0+000 – км 13+487

а/д «Р-256 – Беловский – Южакова – Многоозерный — Боровлянка» км 40+700 – км 57+200

а/д «Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь» км 39+100 – км 42+450

Уточняется, что мера касается автотранспорта, сельскохозяйственной и негабаритной техники.

Алтайский край 3 июля станет частью международного ралли «Шелковый путь» 2021 года. Ожидается, что в нем примут участие пилоты из 40 стран мира, в том числе ведущие российские гонщики команды «КамАЗ-мастер».

Ранее «Толк» сообщал о том, что участники алтайского этапа стартуют в Рассказихе Первомайского района. Финиширует гонка в селе Акутиха Быстроистокского района. Протяженность маршрута составит 132 километра.

ТОЛК