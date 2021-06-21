Горняк22: В России для медицинских работников введут новую систему оплаты труда

Врач. Больница Фото: pixabay.com

С инициативой изменения оплаты труда в здравоохранении выступил Владимир Путин, об этом он рассказал в своей поздравительной речи к Дню медицинского работника

В России введут новую модель оплаты труда для работников системы здравоохранения, об этом заявил президент страны.

Она будет предусматривать единый базовый оклад во всех регионах страны, а также прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что из бюджета выделено 350 млрд рублей на специальные выплаты медикам, работающим в условиях пандемии. Их получили 1 200 тысяч работников здравоохранения. Государство продолжит оказывать поддержку врачам и медработникам.

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