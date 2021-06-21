Горняк22: Врач рассказал, как не расклеиться после отпуска и войти в рабочий режим

Пляж. Отдых. Отпуск Фото: pixabay.com

Чтобы после отпуска быстрее войти в рабочий ритм и не чувствовать себя разбитым, необходимо соблюдать режим сна и бодрствования и в отпуске тоже

Традиционно три летних месяца – это период отпусков у россиян. Специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА «Новости» рассказал, как вернуться в привычный ритм жизни после отпуска.

Он посоветовал и во время отдыха не забывать об укреплении здоровья – в частности, речь идет о правильном питании, здоровом сне, потому что он способствует восстановлению сил организма.

Кроме того, привычный режим дня поможет быстрее войти в рабочий график, иначе весь эффект от отдыха может быть смазанным, считает врач.

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