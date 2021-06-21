Горняк22: В Алтайском крае 21 июня сохранится дождливая и прохладная погода
Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова
Новая рабочая неделя началась в регионе с непогоды — на территории края ожидаются дожди с ветром, не исключено также выпадение града
Погода в Алтайском крае
21 июня дневная температура воздуха в регионе составит +17…+22 градуса. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах местами вероятны ливни с градом.
Ветер будет юго-западный, 8-13 м/с, местами при грозах шквалы ветра достигнут 23 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
Погода в Барнауле
В краевом центре в понедельник +18…+20 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременный дождь и гроза, возможно выпадение града. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с.