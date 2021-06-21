Горняк22: Мастер-классы и обмен опытом: как проходит Международный день йоги

Йога Фото: Pixabay

Йога – древняя физическая, психическая и духовная практика, у которой очень много последователей по всеми миру. Чтобы вызвать еще больший интерес, начали отмечать особый праздник

21 июня в мире отмечается Международный день йоги, который появился с подачи ООН для повышения осведомленности людей о преимуществах этой древней практики.

Впервые праздник отметили в 2015 году, а в качестве даты выбрали день летнего солнцестояния, который имеет особое значение для многих культур. Инициатива принадлежала премьер-министру Индии.

У йоги немало поклонников по всему мира, поэтому идею праздника поддержали 175 государств, сообщает Calend.ru. Теперь ежегодно приверженцы этого учения обираются вместе, обмениваются опытом, проводят занятия и мастер-классы.

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