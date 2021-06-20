Горняк22: Турецкие пляжи вновь будут доступны для россиян уже с 22 июня

Турция Фото: Trudi90 с сайта Pixabay

Россия возобновляет авиасообщение сразу с девятью странами, среди них такая желанная в летний период Турция. Кроме того, теперь можно будет улететь на отдых на Кипр, в Италию и Болгарию

Российский оперштаб принял решение восстановить полномасштабное авиасообщение с девятью странами, сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Это Турция, США, Бельгия, Иордания, Италия, Кипр, Северная Македония, Ирландия, Болгария.

В частности, с Турцией авиасообщение восстановят с 22 июня. Со слов Татьяны Голиковой, решение было принято после поездки российской инспекционной группы. В составе группы были представители Роспотребнадзора.

Как пишут «Известия», первые чартерные рейсы в Турецкую республику могут запустить через 5-7 дней после открытия авиасообщения, об этом сообщают российские туроператоры. В то же время турагентства не ожидают резкого падения спроса на туры российского черноморского побережья – по их словам, большинство турпутевок уже оплачены и не будут отменяться туристами из-за финансовых потерь.

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