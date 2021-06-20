Горняк22: В Кузбассе разбился самолет с парашютистами, есть жертвы

Крушение самолета в Кузбассе Фото: Telegram-канал 112

Сообщается, что причиной крушения могла стать неисправность самолета – он не мог набрать высоту и при взлете зацепился крылом о землю

В Кемеровской области разбился самолет марки Л-410, крушение произошло над аэродромом Танай. Об этом сообщил Telegram-канал 112 и чуть позже опубликовал фото с места трагедии.

Известно, что на борту находились спортсмены-парашютисты. Количество погибших на данный момент уточняется – в целом говорят о том, что погибли от 4 до 7 человек, в том числе два пилота. Остальные пострадали, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что самолет совершил жёсткую посадку в лесной массив во время тренировочного полета. По каким-то причинам самолет не смог набрать высоту и, разворачиваясь, задел крылом землю.

Telegram-канал Mash-Siberia сообщает, что экипаж успел сообщить об отказе двигателя. Уточняется, что на борту находились 17 человек, из которых 15 – парашютисты, два члена экипажа.

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